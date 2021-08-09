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Команда украинского гимнаста Олега Верняева обжалует решение арбитража Фонда этики гимнастики, который дисквалифицировал его на четыре года.

«Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производстве», - написал Верняев в инстаграме.

 

 

В начале года олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева временно отстранили от соревнований, сообщила Международная федерация гимнастики. Деталей тогда не разглашали. Тренер гимнаста Геннадий Сартинский заявил, что Международная федерация гимнастики запретила ему что-либо комментировать.

Уже перед Олимпиадой в Токио Верняев сообщил, что пропустит ее из-за дисквалификации. «Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года», - отметил он.

При этом спортсмен утверждает, что не знает, как запрещенный препарат попал в его организм.

Олег Верняев получил «золото» и «серебро» Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 2019 году он выиграл «бронзу» чемпионата мира в немецком Штутгарте и «серебро» Европейских игр.
ForUm

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