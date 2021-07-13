Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме.

«Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду», - написал спортсмен в Facebook.

«Самый главный вопрос - как запрещенный препарат попал в мой организм?

Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена», - отмечает Верняев.

Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. «Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит, окончательные выводы делать рано», - добавил он.

Верняев подчеркнул, что обжалует решение Арбитража GEF о дисквалификации в CAS.