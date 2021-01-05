Чемпиона Олимпийских игр по спортивной гимнастике Олега Верняева временно отстранили от соревнований.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Подробности отстранения Верняева на данный момент не называются, передает УНИАН.

В FIG подчеркнули, что дисквалификация продлится «до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается».

«FIG не будет комментировать данную процедуру», - сказал представитель федерации.

На сайте FIG Верняев числится в списке отстраненных спортсменов с конца декабря.

В декабре он пропустил чемпионат Европы. В украинской сборной тогда заявили, что это связано с микротравмами.