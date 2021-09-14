Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев решил прояснить свое громкое заявление, в котором говорил, что «если не нужен здесь», то пойдет туда, где будет нужен, сообщает УНИАН.

«В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, из моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил», - подчеркнул Верняев.

«Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио в 2016 году я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением», - отметил спортсмен

«Я понимаю, что мои слова перевернули с «ног на голову» для громких заголовков. Я освещал события, происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны», - также написал гимнаст.

«Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке президента и министерства поддерживают спорт и развивают его?, - продолжил Верняев, - Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе «Конча-Заспа» строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта».

Верняев выразил надежду, что его ситуация с дисквалификацией решится, и он сможет вернуться в тренировочный зал, чтобы готовиться к Олимпиаде-2024, чтобы «вернуть те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей».