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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский уже два раза лично встречался с экс-судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом, который был похищен в Молдове в апреле 2021 года.

«По некоторой информации он уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно», - сообщил Рябошапка в эфире телеканала «Прямой», передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля похищенного украинского судью Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook  сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.
ForUm

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