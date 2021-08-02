Адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец утверждает, что тот не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

«Николай Чаус найден, и насколько это возможно, в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна», – написал он в Telegram.

«Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос», - заявил адвокат.

30 июля ряд украинских СМИ сообщил о том, что похищенного украинского судью Чауса якобы нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года.

Чаус якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.