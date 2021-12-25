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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не получил никаких объяснений от Киева относительно того, как бывший судья Николай Чаус попал с молдавской территории в Украину.

Как пишет Новое время, об этом она сообщила в интервью телеканалу RTR Moldova.

«Нет, мне не предоставили никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от наших, ни от украинских властей серьезных объяснений, что там было. К сожалению», — сказала она.

Напомним, в августе 2016 года Николая Чауса задержали по подозрению в получении взятки в $150 тысяч. Арестовать его не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение, и Чаус бежал в Молдову. Его объявили в национальный, а затем — в международный розыск.

В апреле 2021 года Чауса похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину. Ряд СМИ опубликовали расследования о том, что к похищению могут быть причастны люди, связанные с украинскими спецслужбами.

30 июля Николай Чаус нашелся в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев, а в НАБУ пытались ей помешать и требовали передать экс-судью им, заявляя, что он находится под следствием бюро. В СБУ ответили, что не похищали Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Вечером 3 августа в НАБУ заявили о задержании Николая Чауса в больнице Феофания (до этого он находился под защитой СБУ). Ему вручили ходатайство о мере пресечения. 4 августа ВАКС отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест, обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. 11 октября домашний арест экс-судьи продлили до 14 декабря.

По словам адвоката Ростислава Кравца, у бывшего судьи два статуса — подозреваемого по делу о взятке, которое расследует НАБУ, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ.
ForUm

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