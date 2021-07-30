В связи со взрывами в почтоматах в Киеве и Одессе «Новая почта» намерена установить рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, Новая почта намерена начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.

Также планируется внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Напомним, в ночь на 29 июля произошел взрыв в ячейке почтомата Новой почты в Киеве, а затем – в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал.

Подозреваемый задержан.