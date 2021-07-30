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Полицейские задержали мужчину, который устроил взрыв в почтомате на столичной Оболони и в Одессе, сообщает пресс-служба столичного главка

Правоохранители установили личность 30-летнего уроженца АР Крым, который в последнее время жил в Черновцах. В дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские выяснили, что злоумышленник направил в Киев и Одессу отправления с пиротехническими изделиями, которые в сдетонировали почтоматах. После задержания фигуранта по месту жительства его доставили в Оболонское управление полиции, где с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. За указанное преступление ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, 29  июля в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата.

Также в Одессе в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

 
ForUm

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