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Компания Новая почта меняет график работы отделений и службы доставки посылок курьером. В период новогодних праздников украинцы смогут только получать посылки, на отправку грузы принимать не будут.

В пресс-службе Новой почты рассказали, как будут работать отделения, а также курьерская доставка и почтоматы в период новогодних и рождественских праздников.

В дни празднования католического Рождества, с 25 по 27 декабря 2021 года включительно отделения новой почты, курьеры и почтоматы Новой почты будут работать по обычному расписанию.

31 декабря работа Новой почты будет осуществляться по графику субботы. Поскольку расписание рабочих часов в разных отделениях может отличаться, то клиентам рекомендуют заранее узнать, когда стоит отправить посылку в последний день уходящего года. В понедельник, 3 января 2022 года, отделения и служба доставки будут работать по графику воскресенья.

1 и 7 января 2022 года – на Новый год и Рождество все отделения Новой почты будут закрыты. Выходной также будет у сотрудников службы курьерской доставки. Получить посылку можно будет только в почтомате, при условии, что она была загружена в ячейку раньше.
ForUm

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