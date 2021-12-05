С 1 января 2022 года транспортная компания "Новая почта" изменит тарифы на свои услуги, пишет Хвиля.

Как сообщает пресс-служба компании, со следующего года рассчитывать стоимость доставки будут в зависимости от тарифных зон, которых станет три:

По городу и его пригороду.

Между городами Украины.

Из/в поселок городского типа или село.

Так, в первой зоне будет введено три тарифа – для посылок до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг. Стоимость доставки изменится, к примеру, посылки весом до 2 кг можно будет отправить на 5 грн. дешевле – 40 грн., а до 30 кг на 20 гривен грн. – 100 грн. Кроме того, в стоимость доставки уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн.

Также в течение всего 2022 года стоимость доставки документов будет фиксированной – 40 гривен.

Доставка и забор посылок с адреса с 1 января 2022 года также изменится. За услуги курьера при доставке посылок до 30 кг нужно будет доплатить 30 гривен к сумме доставки, а более 30 кг – 90 грн. к сумме доставки и далее по 90 грн. за каждые 100 кг.

По-новому будет тарифицироваться доставка посылки с экспресс-накладной с несколькими местами. Для каждого места доставка будет считаться по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному.

Доставку в почтоматы, которая в 2021 году стоит 35 грн., меняться до 1 апреля не будет. Новая почта продлила действие акционного тарифа. Кроме того, в первом квартале 2022 года наложенный платеж будет бед комиссии. А вот с 1 апреля доставка в почтоматы подорожает до 45 грн.

С 2022 года тариф на обратную доставку товара, который сразу после осмотра не подошел покупателю, снизится до 15 гривен.

Ранее мы писали, что Укрпочта, уже с 1 декабря повышает тарифы на свои услуги. Расценки вырастут на 10-15%. При этом вырастут цены во всех трех наиболее популярных сегментах: отправке писем, бандеролей и посылок.