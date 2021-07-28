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Германия готова к проведению консультаций по «Северному потоку-2», инициированных Украиной. Об этом заявил уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Маттиас Люттенберг в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Заместитель руководителя Офиса президента проинформировал Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта «Северный поток-2», отметив связанные с ним острые угрозы для безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по «Северному потоку-2», которые инициировала наше государство.

Были обсуждены вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе нашего государства.

Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он также согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса нашего государства.

Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС - Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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