Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что внефракционный народный депутат Александр Юрченко, якобы совершивший ДТП во Львове, сложит мандат.

Такое мнение Глава ВР выразил в эфире программы Подробности недели, передает Укринформ.

«Стыдно за то, что происходит, за то, что делают некоторые наши коллеги. Закон должен быть один для всех, и он будет таким. Я надеюсь, что человек придет к мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже имеется механизм, согласно которому, он может потерять мандат», - рассказал Разумков.

В то же время он выразил убеждение, что необходимо искать механизмы, «как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию». Ведь, по его словам, именно в Основном Законе указаны основания, на которых депутат может лишиться мандата.

«Это нужно для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду», - подытожил спикер.

Как сообщали СМИ, 8 июля в центре Львова внефракционный народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести повреждения пострадавшему водителю.

На следующий день первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал Юрченко сложить депутатский мандат.

Ранее Юрченко стал фигурантом коррупционного скандала. 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

Его исключили из фракции «Слуга народа».

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября за него внесли залог и он вышел на свободу.