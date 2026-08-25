Директор ЦРУ США перебуває з таємним візитом у Москві – CBS News

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прилетів до Москви на борту військового літака для зустрічей. Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.

Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту у вівторок було помічено транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III ВПС США разом з американським дипломатичним кортежем.

Ні уряд США, ні Росія не коментували особу американського чиновника, який прибув до Росії, та не оголошували мету візиту.

Схоже, що це перша відома поїздка Реткліффа до Росії, як директора ЦРУ, хоча він підтримував контакти з російськими колегами з розвідки.

Звертається увага, що візит Реткліффа відбувається на тлі того, що мирні переговори з Україною, що відбуваються за посередництва США, здебільшого зайшли в глухий кут, а сторони все ще мають різні погляди з ключових питань.

До цього Crash Report оприлюднив відео приземлення літака C-17 в московському аеропорту Внуково після його вильоту з Риги, Латвія.

«Американські та російські чиновники не розголошують мету цього рідкісного військового польоту», - зазначалось у попередньому повідомленні.