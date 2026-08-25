350 апаратів Easy Pulse рятують життя захисників — програма Християнського корпусу та БФ молодіжної ініціативи «Надія»

Християнський корпус, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», за підтримки голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерія Дубіля, реалізують системну програму посилення фронтової медицини.

Уже 350 апаратів автоматичної серцево-легеневої реанімації Easy Pulse працюють на найгарячіших напрямках і допомагають медикам повертати до життя поранених захисників та захисниць. Програму реалізують за підтримки партнерів Артема Чаплигіна, Антона Бахур, Анатолія Шкрібляка, Анни Лактіонової, родини Олександра та Галини Герег.

«Easy Pulse уже довів свою ефективність на фронті. Це обладнання дійсно повертає наших хлопців і дівчат із того світу», — наголосив засновник Християнського корпусу Олексій Середюк.

Християнський корпус і фонд «Надія» вибудовують на передовій цілісну систему порятунку поранених. Easy Pulse працюють на всьому шляху бійця — у медеваках, стабілізаційних пунктах, військових шпиталях і реанімаційних відділеннях. Найближчим часом апаратами обладнають ще десять автомобілів для евакуації з поля бою.



Easy Pulse автоматично та безперервно проводить непрямий масаж серця. Це особливо важливо під час евакуації, коли медики мають обмежені час, простір і можливості та водночас повинні виконувати одразу кілька невідкладних реанімаційних дій.

«Під час евакуації Easy Pulse бере на себе одну з найважчих реанімаційних дій — безперервний масаж серця. Апарат звільняє руки медика для проведення інших невідкладних заходів і допомагає рятувати життя», — зазначив командир підрозділу білоруських добровольців Янкі.

За словами Валерія Дубіля, збереження життя українських воїнів є головним пріоритетом програми. «Наші захисники й захисниці щодня ризикують власним життям заради незалежності держави, тому наше завдання — дати фронтовим медикам усе необхідне, щоб урятувати кожного пораненого. 350 апаратів Easy Pulse — це 350 можливостей повернути чиєсь серце до життя. Ми продовжимо розширювати цю програму та забезпечувати обладнанням увесь шлях пораненого — від поля бою до реанімації», — наголосив Валерій Дубіль.

Як повідомляло раніше ForUa, понад 150 ветеранів отримали електроскутери від Християнського корпусу та фонду «Надія».