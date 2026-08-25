ЧС-2026 з фрідайвінгу: Українка Катерина Садурська виграла друге «золото» чемпіонату

Українка Катерина Садурська вдруге стала чемпіонкою світу-2026 з фрідайвінгу. Як інформує «Суспільне Спорт», Садурська здобула золоту медаль чемпіонату світу CMAS у дисципліні із занурення з постійною вагою без ластів. Спортсменка дісталася глибини 77 метрів.

До змагань із занурення з постійною вагою без ластів Садурська підходила у статусі головної фаворитки - українка є чинною володаркою світового рекорду CMAS цій дисципліні - 88 метрів.

На ЧС-2026 Катерина заявила глибину 77 метрів і досягла її. Цього результату вистачило для того, щоб здобути «золото» світової першості; вона випередила найближчу переслідувачку італійку Алессію Зеккіні на 12 метрів. Третьою стала представниця Франції Джейд Агботон, що досягла глибини 64 метрів.

Чемпіонат світу з фридайвінгу під егідою Всесвітньої федерації підводної діяльності (CMAS) триває в Роатані (Гондурас). Світова першість включає змагання з різних дисциплін занурення на глибину.

Нагадаємо, чемпіонат світу триватиме до 27 серпня.

ForUA зазначає, раніше Катерина Садурська стала чемпіонкою світу-2026 з фрідайвінгу зі змагань із занурення з постійною вагою з ластами.