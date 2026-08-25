Нова небезпека для ППО: російські «Герані» почали глушити українські перехоплювачі

Російські військові почали встановлювати на ударні безпілотники типу «Герань» системи радіоелектронної боротьби, здатні придушувати аналоговий відеосигнал українських дронів-перехоплювачів. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш), який дослідив відповідне обладнання, знайдене в уламках одного з російських безпілотників.

За його словами, система виявляє сигнал відеопередавача українського перехоплювача, коли той наближається до «Герані». Після визначення робочої частоти комплекс вмикає перешкоди в тому самому діапазоні. У результаті оператор перехоплювача може втратити відеозображення і, відповідно, можливість точно навести дрон на ціль. Попередньо потужність сигналу російського постановника перешкод приблизно у п’ять разів перевищує потужність відеопередавача українського дрона.

Виявлений комплекс складається з передавача, приймача та електроніки керування. Він працює з аналоговим відеосигналом у діапазоні близько 5,8 ГГц.

Під час випробувань система виявила тестовий відеопередавач і приблизно через три секунди активувала перешкоди, після чого відеосигнал зник. Після припинення роботи тестового передавача комплексу знадобилося близько п’яти секунд, щоб повернутися в режим очікування. За оцінкою Флеша, у режимі очікування пристрій споживає близько 2 Вт, а під час роботи потужність зростає до 33 Вт.

Серед можливих способів протидії експерт назвав використання перехоплювачів із системами донаведення на кінцевій ділянці польоту, цифрових каналів зв’язку та нестандартних частот відеопередавачів.

Таким чином, ворог намагається ускладнити роботу українських дронів-перехоплювачів, які використовуються для боротьби з ударними безпілотниками.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа більше не може віддавати Україні ракети для Patriot.