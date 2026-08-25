Україна створює нову систему захисту енергетики, адаптовану до ракетних атак

Наступна зима для України не буде легкою, оскільки російські війська, ймовірно, продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру. Енергетика залишається однією з головних цілей РФ, заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Росія веде війну на виснаження, а стабільна робота енергетики є критично важливою для функціонування країни — від теплопостачання та водопостачання до логістики й економіки. «Чи буде наступна зима легкою — ні. Ворог веде війну на виснаження, і енергетика залишиться його головною ціллю», — зазначив міністр.

В Україні, за його словами, фактично формується нова архітектура енергосистеми, адаптована до регулярних ракетних атак. Зокрема, для енергетичних об’єктів різної потужності створюють спеціальні укриття та інженерно-технічний захист.

Шмигаль стверджує, що розроблені рішення дозволяють зменшувати наслідки навіть після влучання балістичних ракет. Пошкоджені об’єкти, за його словами, тепер можна відновлювати приблизно за тиждень, тоді як раніше ремонт міг тривати місяцями.

Окрему увагу уряд приділяє накопиченню резервного енергетичного обладнання за підтримки міжнародних партнерів. «Майже 6000 тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у наші регіони, у наші громади», — повідомив Шмигаль. Йдеться, зокрема, про генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.

Таким чином, Україна намагається підготувати енергосистему до можливих нових масованих атак, одночасно посилюючи фізичний захист об’єктів, створюючи резерви обладнання та скорочуючи час відновлення пошкодженої інфраструктури.

Як повідомляло раніше ForUa, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.