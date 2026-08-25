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Євроінтеграція України: Кабмін та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю

Євроінтеграція України: Кабмін та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю

Світовий конгрес українців адвокатуватиме прискорення вступу України до Євросоюзу. Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між урядом України та Світовим конгресом українців. Розраховуємо на активну підтримку в питанні євроінтеграції України та адвокацію прискореного вступу до ЄС у державах-членах», - ідеться в повідомленні.

Окремим напрямком співпраці стане збереження української ідентичності, підтримка української культури та посилення роботи з українськими громадами й молоддю за кордоном.

Корецький подякував Світовому конгресу українців, який об’єднує громади у понад 80 країнах світу, за послідовну підтримку України, адвокацію наших інтересів у світі та підтримку Сил оборони.

Фото: Сергій Корецький / Telegram

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Кабмінспівпрацямеморандумвступ України до ЄССвітовий конгрес українців
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