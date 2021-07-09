Сегодня, 8 июля, во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками стал виновником ДТП, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке.

После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированности дороги другими автомобилями.

Водитель иномарки, которая получила повреждения после ДТП, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон. Впоследствии прохожие оттеснили Юрченко, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили его в наркотическом опьянении и повезли на освидетельствование.

Сообщается, что результат теста подтвердил у народного избранника наркотическое опьянение.