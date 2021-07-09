также в разделеПроисшествия
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один – ранен 8
В Умани пьяная женщина устроила драку с полицейскими 19
На Львовщине в ресторане отравились 17 человек 13
Вчера оккупанты 6 раз нарушили перемирие 10
В Яремче с обрыва упал автомобиль, погибли 4 человека 34
В зоне ООС скончался солдат из Винницой области 17
В курортной Кирилловке на пляже мужчину убило током 19
В Одессе в жилом доме обвалился потолок, погибла женщина 25
В Стрые возле полицейского участка застрелили мужчину 28
В Одессе на парковку обрушился двухэтажный дом 44
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро 48
В Одессе на пляже погиб генерал-пограничник 1642
На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб 1 военный, еще 3 – ранены 17
В Грузии погиб украинский альпинист 23
В Вышгороде мужчина устроил стрельбу возле горсовета 16
В Польше по подозрению в убийстве соотечественника арестовали украинца 17
В Кривом Роге на шахте погиб горняк 19
В Черкассах иностранцы устроили стрельбу 29

Сегодня, 8 июля, во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками стал виновником ДТП, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что нардеп задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил машину, которая в это время стояла в пробке.

После этого депутат на синем Mustang предпринял попытку побега с места ДТП, но не смог этого сделать из-за заблокированности дороги другими автомобилями.

Водитель иномарки, которая получила повреждения после ДТП, начал снимать нардепа на видео, но тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон. Впоследствии прохожие оттеснили Юрченко, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили его в наркотическом опьянении и повезли на освидетельствование.

Сообщается, что результат теста подтвердил у народного избранника наркотическое опьянение. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
3
Теги