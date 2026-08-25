Адміністрація Трампа планує анулювати 200 тисяч віз

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість анулювання до 200 тисяч ділових і туристичних віз іноземців, які після в'їзду до країни подали заяви на отримання притулку або очікують на рішення за такими заявами.

Йдеться про візи B1 і B2, видані в період із 2016 до 2026 року. Якщо рішення не буде оскаржене або переглянуте, Державний департамент, як очікується, оголосить про їх анулювання найближчими тижнями. Захід планують реалізувати у координації з Міністерством внутрішньої безпеки США, повідомляє Associated Press.

За словами американських представників, анулювання віз саме по собі не означатиме негайної депортації їхніх власників. Більшість людей, чиї заяви на отримання притулку наразі перебувають на розгляді, будуть перекатегоризовані, однак втратять статус ділових або туристичних мандрівників.

"Ми координуємо дії з DHS для виявлення та анулювання неімміграційних віз іноземців, які в'їхали до Сполучених Штатів, заявивши, що є короткостроковими відвідувачами, але потім подали заяви на отримання притулку, щоб залишитися тут назавжди", – сказав речник Держдепартаменту Томм Пігготта.

Фото: ukraine-is.com.