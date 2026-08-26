26 серпня у більшості областей України дощі, вдень до +30°

У середу, 26 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, у більшості областей пройдуть дощі з грозами. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«У центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, у північній частині 8-13°; вдень 21-26°, на південному сході країни 25-30°.

У Києві 26 серпня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Суха погода переважатиме і на Київщині. Лише на півдні області вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.