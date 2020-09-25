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За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc в комментарии «Украинской правде».

«За нардепа внесли залог в полном объеме», – отметила она.

Чемерис уточнила, что средства внесли 24 сентября. Сейчас ВАКС выдал справку, которая подтверждает поступление средств и служит свидетельством для того, чтобы человека выпустили из СИЗО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк, нардеп уже находится на свободе. «Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога», - сказала она.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. 

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко. 

Его исключили из фракции.  

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
ForUm

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