Україна, США та Європа підготували план завершення війни

Україна, представники президента США Дональда Трампа та європейські посадовці розробили узгоджений план, який має стати основою для припинення війни Росії проти України. Документ передбачає встановлення режиму тиші, відведення українських і російських військ від лінії фронту та створення нейтральної буферної зони, заявив президент України Володимир Зеленський

Водночас американська сторона продовжує працювати над додатковими пропозиціями. Зеленський зазначив, що Вашингтон може представити їх найближчим часом. «Є ще кілька ідей з американського боку, наскільки нам відомо. Вони хочуть знайти відповідний момент, щоб їх представити. Ми чекаємо на них», — сказав президент.

На тлі переговорних зусиль до Москви прибув секретар Ватикану з питань відносин із державами архієпископ Пол Річард Ґаллагер. 25 серпня він має зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Його візит може бути пов’язаний із дипломатичними зусиллями щодо завершення війни, однак офіційно про передачу Кремлю нової мирної ініціативи не повідомлялося.

Водночас перспективи швидкого прориву залишаються невизначеними. Росія раніше відкидала низку подібних пропозицій, а Лавров заявляв про намір Москви продовжувати досягнення заявлених Кремлем цілей війни.

Зеленський також повідомив, що 11 серпня українська переговорна група передала американській стороні пакет пропозицій, спрямованих на посилення тиску на Росію та наближення завершення війни.

Київ розраховує на підтримку Вашингтона для зміцнення оборони України, зокрема протиповітряної, а також на використання американського впливу для зміни позиції Москви. За словами Зеленського, всередині Росії є значна частина людей, які хочуть завершення війни. Він також послався на дані Левада-центру, згідно з якими дві третини росіян підтримують переговори про мир.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін поставив дедлайн для захоплення всього Донбасу.