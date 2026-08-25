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НАТО робить усе можливе, аби уникнути прямого військового зіткнення з Росією – Штефані Бабст

НАТО робить усе можливе, аби уникнути прямого військового зіткнення з Росією – Штефані Бабст

Північноатлантичний альянс намагається уникнути прямого військового зіткнення з Росією і не має комплексного підходу до протидії гібридній війні Кремля. Таку думку в інтерв’ю «Укрінформу» висловила експертка у сфері безпеки, колишня очільниця Групи стратегічного прогнозування НАТО та ексзаступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Штефані Бабст.

«Для мене цілком очевидно, що НАТО робить усе можливе, аби уникнути прямого військового зіткнення з Росією. Я не бачу, щоб цей підхід змінився найближчим часом», - заявила колишня посадовиця Альянсу.

Водночас вона вважає, що зусилля НАТО зі стримування Росії не були достатньо переконливими.

«Якби зусилля НАТО зі стримування Росії були залізними та переконливими, Москва не наважилася б відправляти дрони з вибуховими пристроями до аеропорту Лейпцига. Вона б не наважилася запускати ракети через територію Румунії та Польщі. Вона б не відправляла свій тіньовий флот через Балтійське море», - сказала Бабст.

Експертка також вважає, що ні НАТО, ні ЄС наразі не мають цілісного підходу до протидії гібридній війні Росії. За її словами, країни-члени досі розглядають окремі інциденти як ізольовані події та уникають розгляду наступальних контрзаходів, зокрема у кіберпросторі.

Бабст переконана, що обидві організації потребують інтегрованого механізму планування стійкості та проведення навчань.

«Наші засоби та процедури проти гібридних атак Москви повинні плануватися та проходити стрес-тести так само, як ми робимо це з нашими військовими потужностями», - сказала експертка.

Фото: facebook.com/DrStefanieBabs 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОРосіявійна в Україніагресія рфШтефані Бабст
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