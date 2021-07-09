Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, вероятно, станет внештатной советницей руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил советник Ермака Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.
«Да, этот функционал обсуждался с госпожой Юлией. И, вероятно, именно коммуникацией с иностранными СМИ будет заниматься в статусе внештатного советника г-жа Мендель», - заявил Подоляк.
Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время