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Штамм коронавируса «Дельта» больше поражает подростковое население, поэтому сейчас в Украине происходит проверка готовности детских инфекционных отделений и больниц.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНИАН.

«Речь идет об ускорении этапов вакцинации, потому что мы должны за летний период, подготовительный к осеннему периоду, привить максимальное количество людей», - заявил он.

Также, по словам Кузина, состоится проверка готовности и работа с детскими инфекционными больницами.

«Мы знаем, что штамм «Дельта» больше поражает именно подростковое население. Даже те случаи, которые были зафиксированы в Великобритании, в основном были связаны с тем, что вспышки фиксировались или на уровне школ, или на уровне профессиональных учебных заведений, поэтому мы сейчас будем проверять готовность именно детских инфекционных отделений больниц», - добавил главный санврач.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.
ForUm

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