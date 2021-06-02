Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, этот документ содержит определения так называемых олигархов – лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.

Законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Инициировав этот законопроект, Зеленский демонстрирует политическую волю к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве Украины.

Как показывает опыт других успешных стран, устранения монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Совету нацбезопасности и ОП в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект об олигархах.