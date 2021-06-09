35,7% украинцев расценивают намерения президента Украины Владимира Зеленского провести деолигархизацию в стране популистским шагом с целью повышения собственного рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis c 28 мая по 3 июня 2021 года.

20,1% опрошенных считают, что эта инициатива является искренним стремлением к справедливости, а 11,4% - шагом, который позволит Украине стать успешной.

12,9% опрошенных считают, что такие намерения являются попытками Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, и еще 8,8% расценивают это, как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

4,7% респондентов дали другой ответ, а 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать.

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.