В Министерстве здравоохранения назвали наиболее опасные на сегодняшний день штаммы коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

«На сегодняшний день ученые обнаружили много различных штаммов вируса SARS-CoV-2, но наибольшее беспокойство вызывают такие:» Дикий» (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года; «Альфа» (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года; «Бета» (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года; «Гамма» (P.1) - впервые обнаружен в Бразилии в январе 2021 года; «Дельта» (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года», - говорится в сообщенеии.

В министерстве пояснили, что мутация - это типичное явление для всех вирусов, а не только для SARS-CoV-2. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа.

В то же время в Центре общественного здоровья напоминают, что сейчас специфического лечения COVID-19 не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.