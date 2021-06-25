также в разделеОбщество
25 июня. Картина дня 11
В Украине уровень смертности достиг пика за последние три года 9
Ослабление жары принесет Украине вероятность смерчей 20
Из Украины выслали грузинского «криминального авторитета» 9
Кабмин ужесточил карантинные нормы из-за распространения штамма «Дельта» 35
СБУ обнаружила 10 «интернет-агентов», действовавших по заказу РФ 14
Разоблачили банду полицейских, терроризировавших наркозависимых 10
В Кремле не собираются пересматривать позицию по Украине ради отношений с ЕС 46
Канада будет добиться от Ирана репараций за сбитый самолет МАУ 11
МКИП не получало от СБУ запрос на включение Басты в черный список 11
Госспецсвязи: Петицию об увольнении Татарова подписали хакеры 12
Украинцев предупреждают о ливнях, шквалах и грозах 104
Адвокаты: Обыски в приемной Медведчука происходили с вопиющим нарушением законодательства 13
В Тернополе торговали фейковыми COVID-справками 9
ФРГ открывает границы для вакцинированных туристов из Украины 17
УЗ назначила дополнительные поезда на праздничные выходные 10
Одесские бизнесмены присвоили более 11 млн на строительстве казарм 16
МИД приветствует отчет Канады по сбитому самолету «МАУ» 12

В Министерстве здравоохранения назвали наиболее опасные на сегодняшний день штаммы коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

«На сегодняшний день ученые обнаружили много различных штаммов вируса SARS-CoV-2, но наибольшее беспокойство вызывают такие:» Дикий» (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года; «Альфа» (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года; «Бета» (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года; «Гамма» (P.1) - впервые обнаружен в Бразилии в январе 2021 года; «Дельта» (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года», - говорится в сообщенеии.

В министерстве пояснили, что мутация - это типичное явление для всех вирусов, а не только для SARS-CoV-2. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа.

В то же время в Центре общественного здоровья напоминают, что сейчас специфического лечения COVID-19 не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
9
Теги