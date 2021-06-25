также в разделеПолитика
В ОП не удивлены заявлением Кремля о том, что ОРДЛО якобы «отторгнуты» Украиной 11
В ОП не видят препятствий для встречи Зеленского и Путина 11
Песков: Жаль, если Киев решил де-юре отгородиться от Донбасса 17
Рада соберется на внеочередные заседания на следующей неделе 10
Послы Германии и Франции пояснили попытку возобновления диалога с Путиным 16
Зеленский назначил главу Сумской ОГА 15
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против РФ 14
Украина, Молдова и Грузия представили в Брюсселе «Ассоциированное трио» 11
Лазарев: Очередные обыски - это политическое давление на Медведчука и членов фракции ОПЗЖ с целью борьбы с оппозицией 15
Чаплыга: Зеленский, который воюет с Киркоровым и тещей Медведчука, смешно выглядит в глазах украинцев 21
В «Голосе» требуют немедленного расследования после заявления Зеленского о «вагнеровцах» 33
Романченко: Обыски у тещи Медведчука только подтверждают, что осуществляется давление на оппозицию 22
Сергей Шабовта: Какое стратегическое партнерство и сотрудничество может быть между США и съеденной коррупцией Украиной? 15
Кулеба потребует объяснений относительно возобновления диалога с Путиным 29
Зеленский перед встречей с Байденом поговорит с Меркель 13
«Война из-за Порошенко»: В «ЕС» посоветовали Зеленскому искать «заробитчан» у себя 37
Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о встрече с Путиным 38
Президент: Операция по захвату «вагнеровцев» не была операцией Украины 28

В Офисе президента Украины считают странной инициативу Германии и Франции о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз и расценивают ее, как прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Мягко говоря, это одна из самых странных инициатив из всех, которые прозвучали за последнее время в европейских столицах», - заявил он.

Подоляк отметил, что эта инициатива получила очень справедливую негативную оценку от многих европейских лидеров. «Вряд ли можно что-то добавить к позициям Нидерландов, Польши, стран Балтии по этой инициативе. Они исчерпывающе объяснили, почему такие предложения из европейских столиц для руководства РФ – прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности», - указал советник руководителя ОП.

В то же время, как подчеркнул Подоляк, то, как именно такие предложения соотносятся с ролью посредников Германии и Франции в диалоге в Нормандском формате и соотносятся ли вообще – вопрос, который должен быть проработан по линии Министерства иностранных дел Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.  Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
11
Теги