В Офисе президента Украины считают странной инициативу Германии и Франции о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз и расценивают ее, как прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Мягко говоря, это одна из самых странных инициатив из всех, которые прозвучали за последнее время в европейских столицах», - заявил он.

Подоляк отметил, что эта инициатива получила очень справедливую негативную оценку от многих европейских лидеров. «Вряд ли можно что-то добавить к позициям Нидерландов, Польши, стран Балтии по этой инициативе. Они исчерпывающе объяснили, почему такие предложения из европейских столиц для руководства РФ – прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности», - указал советник руководителя ОП.

В то же время, как подчеркнул Подоляк, то, как именно такие предложения соотносятся с ролью посредников Германии и Франции в диалоге в Нормандском формате и соотносятся ли вообще – вопрос, который должен быть проработан по линии Министерства иностранных дел Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС. Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.