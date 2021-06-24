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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Макрон сказал, что такое участие «необходимо для стабильности европейского континента» и европейские страны «не могут продолжать рассуждать исключительно реакционным образом».

Он назвал встречу между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным еще одной причиной для восстановления такого диалога, а также подчеркнул важность того, чтобы европейцы делали это единым способом.

Макрон не объяснил, почему такой подход сейчас даст более продуктивные результаты, чем предыдущие бесплодные попытки, включая его двусторонний диалог с Путиным, начатый в 2019 году.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.
ForUm

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