Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что санкции Киева могут помешать встрече лидеров Украины и РФ, заявил об отсутствии препятствий для того, чтобы встреча президентов состоялась.

Об этом Подоляк заявил в комментарии УНИАН.

«В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу», - сказал он.

Как отметил Подоляк, на сегодня не существует никаких препятствий для того, чтобы встреча президентов Украины и РФ состоялась.

«И в этом вопросе – мяч на российской стороне. Именно им следует определиться по этому вопросу», - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как известно, сегодня, 25 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как «шаг для недопущения» встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил журналистам.

«Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», - сказал Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.