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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Берлине с канцлером Ангелой Меркель призвал принять меры, чтобы уменьшить риски для Украины от газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам встречи, передает Укринформ.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают противодействовать газопроводу «Северный поток-2», и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины, а также для европейской энергетической безопасности», - отмечают в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили «важность скоординированного трансатлантического подхода к ответу на глобальные вызовы, в том числе со стороны КНР и России».

Среди других тем встречи, уточняют в Госдепе, - восстановление после пандемии COVID-19, реагирование на климатический кризис, политическое урегулирование в Афганистане и ситуация в Ливии.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока-2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».
ForUm

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