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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».

«Я несколько раз использовал слово «удивлен», потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу», - заявил Зеленский в интервью Axios.

Президент Украины назвал газопровод «оружием в руках Российской Федерации» и отметил, что он «определенно не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США». Зеленский считает, что решение Вашингтона не направлено на поддержку Украины и может «ослабить доверие» украинцев к США.

«Если они построят газопровод «Северный поток 2» в обход Украины, то ясно, что придет время, когда у Украины больше не будет таких рычагов воздействия. Все это полностью осознают», - заявил он, добавив, что «только США способны остановить это строительство».

Президент Украины заявил, что готов встретиться с Байденом лицом к лицу перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным.

«Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика, это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей (Путина и Байдена – ред.) (...) Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен», - сказал Зеленский.

Ранее Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Путин 4 июня объявил о завершении укладки труб по первой нитке «Северного потока 2» и о готовности «Газпрома» заполнять трубопровод газом.
ForUm

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