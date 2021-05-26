Президент Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США по газопроводу «Северный поток-2» (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена репортерам.

«Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», - передает Украинская правда.

Ранее сообщалось, что США не будут вводить санкции в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варниґа, ведь отказ от санкций «соответствует национальным интересам» США.

Сообщалось, что санкции отменяют, чтобы «не разрывать отношения с Германией».

В то же время, 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, которые связаны с «Северным потоком-2».