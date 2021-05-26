также в разделеПолитика
Политсоветники «нормандской четверки» обсудят прекращение огня и обмен пленными 7
Макрон: Усиление санкций против РФ за «замороженные» конфликты больше не работает 13
Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве 15
Кузьмин анонсировал, что дело Медведчука скоро «заиграет новыми красками» 35
Обнародован законопроект Зеленского об основах национального сопротивления 55
Столтенберг: РФ оставила у границ Украины десятки тысяч военных 10
Генсек ОБСЕ посетит Украину 12
Известная украинская телеведущая: Процесс по делу Медведчука покажет власти, что политика – не шоу 45
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за решения прекратить авиасообщение 35
Украина предложила государствам и компаниям летать вместо Беларуси через Украину 19
Информагентство Associated Press опубликовало материалы с критикой украинской власти за преследование Медведчука 65
Кузьмин: Два года Зеленского при власти – это сплошные провалы и отсутствие какого-либо успеха 17
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью 31
Зеленский подписал закон, упрощающий госрегистрацию рождения, брака и смерти 27
Евросоюз вызвал посла Беларуси 20
Шмыгаль срочно созывает Кабмин по авиасообщению с Беларусью 26
Медведчук - политик, которого будут ставить в пример. А о Зеленском вскоре никто и не вспомнит 45
Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью 22

Президент Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США по газопроводу «Северный поток-2» (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена репортерам.

«Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», - передает Украинская правда.

Ранее сообщалось, что США не будут вводить санкции в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варниґа, ведь отказ от санкций «соответствует национальным интересам» США.

Сообщалось, что санкции отменяют, чтобы «не разрывать отношения с Германией».

В то же время, 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, которые связаны с «Северным потоком-2».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
16
Теги