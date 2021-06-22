Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручили подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».

Об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 «Дельта».

По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Напомним, за сутки 21 июня в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.