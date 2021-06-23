Компания AstraZeneca заявила об эффективности вакцины против разновидности коронавируса «Дельта» и «Капа».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Компания ссылается на исследование. В их заявлении говорится, что результаты испытаний Оксфордского университета показывают, что вакцина производит в крови антитела, которые способны нейтрализовать штаммы «Дельта» и «Каппа».

Кроме того, ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммом «Дельта».

Украинские лаборатории пока не могут проявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали «Дельта».

Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм «Дельта.

В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.

31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – «Альфа», обнаруженный в ЮАР – «Бета», в Бразилии – «Гамма», две разновидности «индийского» штамма – «Дельта» и «Капа».

По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса «Дельта» обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта «Дельта» были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.