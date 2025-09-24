﻿
Здоров'я

Нова вакцина від Covid-19 демонструє потужну імунну відповідь

Нова вакцина від Covid-19 демонструє потужну імунну відповідь

Компанія Moderna повідомила про успіх оновленої вакцини, створеної спеціально для боротьби з новими варіантами коронавірусу.

Дослідження показали, що препарат забезпечує потужну імунну відповідь проти штаму LP.8.1 — підвиду JN.1, що нині активно поширюється світом, повідомляє агентство Reuters.

Вчені зафіксували більш ніж 16-кратне зростання рівня антитіл у людей різних вікових груп, зокрема тих, хто має хронічні захворювання.

Водночас профіль безпеки вакцини залишився таким самим, як і у попередніх версій: серйозних побічних ефектів не виявлено.

У травні 2025 року Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) схвалило mNEXSPIKE для людей старше 65 років, а також для осіб від 12 до 64 років із підвищеними ризиками для здоров’я.

Європейський регулятор також дозволив застосовувати оновлену вакцину на території ЄС.

Експерти наголошують, що попередні версії поступово втрачають ефективність, водночас mNEXSPIKE адаптована до актуальних мутацій вірусу.

Moderna планує зробити її ключовим компонентом наступної хвилі вакцинації.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідженнявакцинакоронавірусНовини медицини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Залужний уперше розкритикував операцію українських Сил оборони на Курщині
Війна 24.09.2025 18:42:21
Залужний уперше розкритикував операцію українських Сил оборони на Курщині
Читати
Казахстан надасть усі необхідні послуги для успішного забезпечення російсько-українських переговорів
Свiт 24.09.2025 18:33:52
Казахстан надасть усі необхідні послуги для успішного забезпечення російсько-українських переговорів
Читати
Зеленський вирішив відкрити експорт зброї, щоб нібито допомогти партнерам
Технології 24.09.2025 17:50:14
Зеленський вирішив відкрити експорт зброї, щоб нібито допомогти партнерам
Читати

Популярнi статтi