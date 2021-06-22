Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угроз «индийского» штамма коронавируса, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

«Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине «индийского» штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая», - написал он в Telegram.

По словам нардепа, Минздрав начинает готовиться к борьбе с «дельта» (индийским) штаммом коронавируса. «По подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса - это именно «индийский» штамм», - добавил он.

«Есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины. По данным Public Health England, «дельта-штамм» в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии», - сообщил Радуцкий.

По его словам, в Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять «индийский» штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. «Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, которые способны сразу определять штамм «дельта», - написал глава комитета.

По мнению Радуцкого, сейчас нужно вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе, в частности ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др.

Кроме того, по моему мнению, прививки от коронавируса должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей: работники транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. Или ввести в качестве альтернативы прививке регулярное ПЦР-тестирование.

«Дельта-штамм» поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин», - подчеркнул он.

Напомним, Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручили подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».