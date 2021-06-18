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Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«ОАСК рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска, поступившего 17 июня от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля: суд приостановил действие предписания Национальное агентство по предупреждению коррупции до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Нацагентству», – говорится в сообщении.

По данным Минюста, суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу. «Сейчас принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям, для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы», – подчеркнули в министерства.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней.
ForUm

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