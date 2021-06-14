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Александр Дубилет направил три иска к Министерству внутренних дел Украины. Об этом сообщили на запрос Радио Свобода в Окружном административном суде Киева.

«В Окружной административный суд города Киева поступило три иска к Министерству внутренних дел Украины в лице Департамента информатизации Министерства внутренних дел Украины, истцом в которых указан Дубилет Александр Валерьевич», - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что предметом исков является признание противоправными действий и обязательство совершить действия. При этом сути претензий Дубилет суд не уточняет.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал экс-главе правления «Приватбанка» Александру Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инкриминируют Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций растрату 8,2 миллиарда гривен.

Бывшего председателя правления «Приватбанка» Дубилета объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.
ForUm

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