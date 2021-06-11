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США и ФРГ имеют разные взгляды на проект газопровода «Северный поток 2», однако разногласия между странами - обычная вещь, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия», - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по «Северному потоку 2», передает Интерфакс-Украина.

Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.

«У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений», - добавил он.

Представитель Госдепа также отметил, что США планируют продолжать обсуждать с партнерами, как не допустить, чтобы «Россия использовала энергоносители как рычаг давления» в Восточной Европе.

Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».
ForUm

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