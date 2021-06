На рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 11 июня вынесут два вопроса: утверждение статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины.

Об этом сообщил председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн-заседание Исполкома УАФ. Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!» - написал он в Facebook.

На рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

– об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава»;

– об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей)».

Павелко также поблагодарил украинцев за огромную поддержку.

Он отметил, что привлекая внимание к форме украинских футболистов, Россия способствовала тому, что «все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!».

Переговоры с УЕФА продолжаться сегодня в 10:30.

Как сообщал ForUm, 10 июня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 – убрать «политический» лозунг.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.

Сначала в УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.