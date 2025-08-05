Операція НАТО: п’ять німецьких винищувачів вже на східному фланзі

За чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025" Німеччина направила до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter. Розгортання літаків відбулося 5 серпня, повідомляє видання BILD.

Це рішення стало важливим сигналом союзницької солідарності в межах НАТО та є надійним засобом стримування і захисту спільного повітряного простору, пояснила речниця ВПС Німеччини.

Разом із винищувачами до Польщі прибули близько 150 німецьких військовослужбовців, зокрема з ескадрильї Boelcke, а також підрозділу підтримки і полку охорони. З 21 липня ці підрозділи виконують функції "Тривожної роти" — оперативного формування для швидкого реагування на порушення повітряного простору.

Розгорнуті Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який раніше забезпечували дві німецькі зенітні установки системи ППО Patriot.

Як повідомляло ForUa, Київ отримав шість боєздатних батарей Patriot від США, Німеччини, Румунії та Нідерландів. В НАТО побоюються, що подальша передача цих систем може залишити європейські країни з прогалинами у власній протиповітряній обороні на тривалий період, якщо США не зможуть забезпечити швидке поповнення їхніх запасів.