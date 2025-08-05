Виборці Трампа вимагають рішучих дій і готові до жорсткої війни з Росією

Більшість виборців президента США Дональда Трампа — 87% — вважають Росію загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів. Такі результати показало опитування, проведене Коаліцією Ванденберга спільно із соціологічною компанією TargetPoint, пов’язаною з Республіканською партією. Як зазначено в дослідженні, цей показник залишився стабільним порівняно з опитуванням червня 2025 року, що свідчить про послідовність і стійкість позиції виборців.

Крім того, 74% респондентів вважають, що у разі успішної окупації України Володимиром Путіним Росія може здійснити вторгнення в інші країни. Лише 18% опитаних вважають, що США не повинні підтримувати Україну у війні проти РФ.

Також більшість виборців Трампа стурбовані співпрацею між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю в контексті війни проти України. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 24 по 28 липня 2025 року. Згідно з даними дослідження, 88% респондентів заявили, що вони "помірно стурбовані" таким союзом. Водночас 65% опитаних зазначили, що є "дуже" або "вкрай" занепокоєними зростанням співпраці цих країн.

В той же час 57% виборців Трампа вважають, що основну відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні війни несе російський президент Володимир Путін. Це на 4% більше, ніж у попередньому опитуванні, проведеному в червні 2025 року.

Крім того, 76% респондентів підтримують введення санкцій на експорт російської нафти у відповідь на відмову Кремля вести мирні переговори з Україною та США. Цей показник залишається незмінним у порівнянні з попереднім місяцем і свідчить про чітке прагнення виборців досягти миру шляхом економічного тиску.

Як раніше повідомляло ForUa, Трамп змінив свою позицію щодо особистих відносин з путіним і більше не покладається на їхній вплив у досягненні миру. Натомість адміністрація США робить ставку на політичний тиск та масштабне постачання озброєнь європейським країнам, які підтримують Україну.