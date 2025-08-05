Двоє хлопців познайомилися з 12-річною дівчиною на Хрещатику, а зґвалтували на Печерську

У Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчини. Їх уже взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, двоє хлопців віком 18 та 23 роки познайомилися з 12-річною дівчиною на Хрещатику в Києві. Під приводом продовження спілкування юнаки завели її в під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

Один із підозрОбох фігурантів затримали, один із них, як виявилося, є іноземцем. Обом хлопцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

За це обом фігурантам загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Юнакам також уже обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою без права внесення застави.