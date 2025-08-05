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Війна

Інспектор РТЦК в Одесі торгував відстрочками від мобілізації, - ДБР

Інспектор РТЦК в Одесі торгував відстрочками від мобілізації, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру інспектору Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки (РТЦК та СП) в Одесі, який брав участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР зазначає, що поплічників цього інспектора Бюро викрило ще у квітні 2025 року: тоді про підозру було повідомлено співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам.

В ДБР уточнюють, що ці фігуранти шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за $12-16 тис. знятися з військового обліку.

"Слідство встановило, що допомагав їм працівник Приморського РТЦК та СП", - інформують у відомстві.

Також, згідно з повідомленням, було викрито організатора оборудки – непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОдесакорупціямобілізаціявідстрочкадбрТЦК та СПухилянтиРТЦКРТЦК та СП
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