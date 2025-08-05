Найбагатша жінка світу відкрила власну медичну школу у США

Станом на 31 липня найбагатшою жінкою світу є Еліс Волтон — її статки оцінюються у 107,3 мільярда доларів, згідно з рейтингом Boardroom (на основі даних Forbes).

Наразі Волтон інвестує у трансформацію медичної освіти: нещодавно вона відкрила Школу медицини імені Еліс Л. Волтон у місті Бентонвілл, штат Арканзас (США). Заклад має амбітну мету — змінити підхід до підготовки лікарів.

Цього місяця медична школа прийняла перших 48 студентів. Навчання базується на науковому підході, але також охоплює такі важливі компоненти, як харчування, психічне здоров’я та мистецтво.

Крім того, для п’яти перших випусків навчання буде повністю безкоштовним.

У топ-5 найбагатших жінок світу також увійшли:

2.Франсуаза Бетанкур-Маєрс і сім’я ($92,6 млрд),

3.Джулія Кох і сім’я ($74,2 млрд),

4.Жаклін Марс ($40,2 млрд),

5.Рафаела Апонте-Діамант ($38,6 млрд).