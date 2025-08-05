Ситуація на фронті: сотні трупів і палаюча техніка ворога

ЗСУ продовжують успішно стримувати натиск російських загарбників, завдаючи їм значних втрат. Загалом за минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

Протягом доби противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, окупанти здійснили 6050 обстрілів, з них 76 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили 3925 дронів-камікадзе.

Авіаудари ворог наносив по районах Архипівки (Чернігівщина), Добропілля та Іванопілля (Донецька область), Білогір’я, Успенівки та Малокатеринівки (Запорізька область), Ольгівки (Херсонська область).

Бойові дії на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ЗСУ відбили 18 атак, ворог завдав 14 авіаударів, застосував 26 керованих авіабомб та здійснив 417 обстрілів, шість з яких — РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки, Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак ворога в районах Голубівки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів, намагаючись вклинитися поблизу Греківки, Мирного, Колодязів, Зеленій Долині, Торського, Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб просування в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 45 штурмових дій агресора у численних населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 18 атак поблизу Зеленого Поля, Воскресенки, Зеленого Гаю, Піддубного, Мирного, Темирівки та Маліївки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог здійснив по одній спробі прориву оборони.

На Придніпровському напрямку — п’ять невдалих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Втрати ворога

За добу Збройні сили України завдали російським окупантам значних втрат: загальні втрати живої сили становлять близько 1120 осіб. Також знищено два танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 169 безпілотників, дві крилаті ракети та 93 одиниці автомобільної техніки.

Як повідомляло ForUa, окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру.